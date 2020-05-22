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22 мая • обновлено в 10:24
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Белла Хадид показала грудь в откровенном купальнике: пикантные фото

3.5т
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Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, поделилась с поклонниками пикантными снимками.

Так, на них звезда позировала в откровенном купальнике, засветив пышную грудь. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадид засветила пышную грудь

Белла Хадид засветила пышную грудь

Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадид в откровенном купальнике

Белла Хадид в откровенном купальнике

Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадид сексуально позирует на камеру

Белла Хадид сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/bellahadid

Меньше чем за сутки публикация набрала более миллиона лайков и тысячи позитивных комментариев.

"Такая красивая", "Горячая", "Невероятная", "Идеальное тело. Очень сексуальная", – написали поклонники модели.

Самая красивая женщина в мире показала грудь в откровенном купальнике
Самая красивая женщина в мире показала грудь в откровенном купальнике
Самая красивая женщина в мире показала грудь в откровенном купальнике
Самая красивая женщина в мире показала грудь в откровенном купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид сфотографировалась абсолютно голой, прикрыв тело только ярко-красным палантином.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Белла Хадид
Теги
шоу-бизнес шоу
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