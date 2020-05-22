Самая красивая женщина в мире показала грудь в откровенном купальнике

Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, поделилась с поклонниками пикантными снимками.
Так, на них звезда позировала в откровенном купальнике, засветив пышную грудь. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Белла Хадид
Фото: instagram/bellahadid
Белла Хадид засветила пышную грудь
Фото: instagram/bellahadid
Белла Хадид в откровенном купальнике
Фото: instagram/bellahadid
Белла Хадид сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/bellahadid
Меньше чем за сутки публикация набрала более миллиона лайков и тысячи позитивных комментариев.
"Такая красивая", "Горячая", "Невероятная", "Идеальное тело. Очень сексуальная", – написали поклонники модели.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид сфотографировалась абсолютно голой, прикрыв тело только ярко-красным палантином.
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