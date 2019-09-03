"Бегают в Офис президента": звезда "Квартал 95" сделал признание о Зеленском

Члены Студии "Квартал 95" ходят к президенту Украины Владимиру Зеленскому по записи в Офис президента, чтобы решить возникающие вопросы относительно работы проекта.

Об этом сообщил известный украинский артист, один из авторов и сценаристов творческого объединения "Квартал 95" Александр Пикалов "Украинской правде".

"Я его видел после инаугурации. И в Покровске был на концерте. Мы общались минутку-две. Ребята, если какие-то вопросы возникают, могут к нему по записи в Офис президента сбегать. Я большого вопрос не имел, поэтому я так – смс-ку посылал с праздником, с Днем независимости, с Днем флага", – рассказал Пикалов.

Он также добавил, что Зеленский мониторит выпуски "Квартала" и вычитывает за них юмористов.

"После эфира звонил. Поставил пару вопросов, его беспокоили в нашем выступлении. Но он не спрашивал о юморе – в сторону его или сторону Богдана. Он спросил, почему нет джингла (песни "Каждый вечер-вечер наступает вдруг"). Чисто технические вопросы его интересовали... позвонил Жене (Кошевому), сказал: "А чего там не так, там не так?" – рассказал Пикалов.

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