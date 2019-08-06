"Бегает по Крыму": Лепса засекли гуляющим по оккупированному Севастополю

Скандального российского певца Григория Лепса засекли гуляющим по оккупированному Севастополю в Крыму.

Снимки опубликовали в Twitter RoksolanaToday&Крым. "По Крыму бегает Лепс,если это кого интересует. Может, Баканов его слушает....", — написали в микроблоге.

Отметим, что также в Крыму находится президент российского мотоклуба "Ночные волки", друг президента РФ Владимира Путина, одиозный байкер Александр "Хирург" Залдостанов. Лепс помогает его клубу в подготовке к очередной пропагандистской акции. Судя по геотегу, они были вместе в Севастополе.

Как сообщал OBOZREVATEL, росСМИ выяснили о крепкой связи Григория Лепса с криминальным миром. Именно из-за этого в 2013 году власти США включили его в "черный список".

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