Бедросу Киркорову - 88: как выглядел в молодости отец знаменитого певца

2 июня свой 88 День рождения празднует отец российского певца Филлипа Киркорова Бедрос Киркоров. Он родился в 1932 году в Варне и имеет армянское происхождение.

Бедрос Киркоров стал первым из зарубежных исполнителей, который получил звание заслуженного артиста РФ. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как он выглядел в молодости.

В детстве Бедрос Киркоров хотел участвовать в танцевальном коллективе, но все места были заняты. В хоре из-за выделявшегося среди остальных голоса его звали "труба". В армии пел в военном ансамбле. В Болгарии Киркорова услышал композитор Арно Бабаджанян и пригласил в Москву, чтобы Бедрос смог получить музыкальное образование.

В настоящее время Бедрос Киркоров со второй женой Людмилой владеет фермой в Новгородской области. Часто сопровождает на гастролях сына. Гастролирует сольно, регулярно выступает и участвует в общественной деятельности, занимается благотворительностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филипп Киркоров признался, что за время карантина похудел на 30 килограммов.

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