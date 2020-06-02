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2 июня • обновлено в 07:07
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Бедросу Киркорову - 88: как выглядел в молодости отец знаменитого певца

1.4т
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2 июня свой 88 День рождения празднует отец российского певца Филлипа Киркорова Бедрос Киркоров. Он родился в 1932 году в Варне и имеет армянское происхождение.

Бедрос Киркоров стал первым из зарубежных исполнителей, который получил звание заслуженного артиста РФ. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как он выглядел в молодости.

Бедросу Киркорову - 88: как выглядел в молодости отец знаменитого певца

В детстве Бедрос Киркоров хотел участвовать в танцевальном коллективе, но все места были заняты. В хоре из-за выделявшегося среди остальных голоса его звали "труба". В армии пел в военном ансамбле. В Болгарии Киркорова услышал композитор Арно Бабаджанян и пригласил в Москву, чтобы Бедрос смог получить музыкальное образование.

Бедросу Киркорову - 88: как выглядел в молодости отец знаменитого певца

В настоящее время Бедрос Киркоров со второй женой Людмилой владеет фермой в Новгородской области. Часто сопровождает на гастролях сына. Гастролирует сольно, регулярно выступает и участвует в общественной деятельности, занимается благотворительностью.

Бедросу Киркорову - 88: как выглядел в молодости отец знаменитого певца
Бедросу Киркорову - 88: как выглядел в молодости отец знаменитого певца
Бедросу Киркорову - 88: как выглядел в молодости отец знаменитого певца
Бедросу Киркорову - 88: как выглядел в молодости отец знаменитого певца

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филипп Киркоров признался, что за время карантина похудел на 30 килограммов.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
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