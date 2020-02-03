Балан разозлился из-за "экосексуала" на "Голос країни": кто это такие

Во время третьего эфира "Голос країни-10" перед тренерами выступил участник Владислав Семенов, который заявил, что он экосексуал, чем разозлил Дана Балана.
OBOZREVATEL решил разобраться, кто же такие экосексуалы.
Дан Балан и Владислав Семенов
Так, изначально экосексуалами называли людей, которые выбирали себе партнеров, придерживающихся "зеленых" взглядов. Более того, существовали даже специальные сайты для знакомств "зеленых". Однако в последнее время движение "экосексуал" стало более масштабным.
Сегодня экосексуалы ведут определенный образ жизни, который называется LOHAS. Он посвящен здоровью и заботе об окружающей среде. Их главные цели: сохранить экологию нашей планеты и сделать собственную жизнь более "экологичной".
nlotv.com
Кроме того, у настоящих экосексуалов есть даже определенные правила:
сокращение потребления воды в быту;
повторное использование картонных упаковок, полотенец в отелях и тд.;
обязательная сдача бытовых отходов на переработку;
отказ от полиэтилена;
употребление в пищу исключительно экологически чистых продуктов, при производстве которых не наносился вред окружающей среде.
freshmarket.ru
Автором движения "экосексуалы" можно считать лидера группы U2 Боно. В одном из интервью он заявил:
"Быть "зеленым" сегодня не просто модно, а жутко сексуально".
Боно
Lenta.ru
Примечательно, что среди экосексуалов немало звезд: Пол Маккартни, Брайан Адамс, Гвинет Пэлтроу, Стивен Сигал, Памела Андерсон.
Гвинет Пэлтроу
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дана Балана застукали за флиртом с Тиной Кароль во время третьего эфира проекта "Голос країни-10".
Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!