Балан разозлился из-за "экосексуала" на "Голос країни": кто это такие

Во время третьего эфира "Голос країни-10" перед тренерами выступил участник Владислав Семенов, который заявил, что он экосексуал, чем разозлил Дана Балана.

OBOZREVATEL решил разобраться, кто же такие экосексуалы.

Дан Балан и Владислав Семенов

Так, изначально экосексуалами называли людей, которые выбирали себе партнеров, придерживающихся "зеленых" взглядов. Более того, существовали даже специальные сайты для знакомств "зеленых". Однако в последнее время движение "экосексуал" стало более масштабным.

Сегодня экосексуалы ведут определенный образ жизни, который называется LOHAS. Он посвящен здоровью и заботе об окружающей среде. Их главные цели: сохранить экологию нашей планеты и сделать собственную жизнь более "экологичной".

nlotv.com

Кроме того, у настоящих экосексуалов есть даже определенные правила:

сокращение потребления воды в быту;

повторное использование картонных упаковок, полотенец в отелях и тд.;

обязательная сдача бытовых отходов на переработку;

отказ от полиэтилена;

употребление в пищу исключительно экологически чистых продуктов, при производстве которых не наносился вред окружающей среде.

freshmarket.ru

Автором движения "экосексуалы" можно считать лидера группы U2 Боно. В одном из интервью он заявил:

"Быть "зеленым" сегодня не просто модно, а жутко сексуально".

Боно Lenta.ru

Примечательно, что среди экосексуалов немало звезд: Пол Маккартни, Брайан Адамс, Гвинет Пэлтроу, Стивен Сигал, Памела Андерсон.

Гвинет Пэлтроу Pinterest

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дана Балана застукали за флиртом с Тиной Кароль во время третьего эфира проекта "Голос країни-10".

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