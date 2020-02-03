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3 февраля • обновлено в 14:39
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Балан разозлился из-за "экосексуала" на "Голос країни": кто это такие

2.1т
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Во время третьего эфира "Голос країни-10" перед тренерами выступил участник Владислав Семенов, который заявил, что он экосексуал, чем разозлил Дана Балана.

OBOZREVATEL решил разобраться, кто же такие экосексуалы.

Дан Балан и Владислав Семенов

Дан Балан и Владислав Семенов

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Так, изначально экосексуалами называли людей, которые выбирали себе партнеров, придерживающихся "зеленых" взглядов. Более того, существовали даже специальные сайты для знакомств "зеленых". Однако в последнее время движение "экосексуал" стало более масштабным.

Сегодня экосексуалы ведут определенный образ жизни, который называется LOHAS. Он посвящен здоровью и заботе об окружающей среде. Их главные цели: сохранить экологию нашей планеты и сделать собственную жизнь более "экологичной".

Балан разозлился из-за "экосексуала" на "Голос країни": кто это такие

nlotv.com

Кроме того, у настоящих экосексуалов есть даже определенные правила:

  • сокращение потребления воды в быту;

  • повторное использование картонных упаковок, полотенец в отелях и тд.;

  • обязательная сдача бытовых отходов на переработку;

  • отказ от полиэтилена;

  • употребление в пищу исключительно экологически чистых продуктов, при производстве которых не наносился вред окружающей среде.

Балан разозлился из-за "экосексуала" на "Голос країни": кто это такие

freshmarket.ru

Автором движения "экосексуалы" можно считать лидера группы U2 Боно. В одном из интервью он заявил:

"Быть "зеленым" сегодня не просто модно, а жутко сексуально".

Боно

Боно

Lenta.ru

Примечательно, что среди экосексуалов немало звезд: Пол Маккартни, Брайан Адамс, Гвинет Пэлтроу, Стивен Сигал, Памела Андерсон.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дана Балана застукали за флиртом с Тиной Кароль во время третьего эфира проекта "Голос країни-10".

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Дан Балан
Место
Украина
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Махно Володимир
Махно Володимир
получается что зеленая партия зеленского - экотрансексуалы?
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Прочитавши принципи "екосексуалів", я думаю, що Балан теж міг би під ними підписатися!))) Погано, що автор замітки не пояснив, що Данові не сподобалось!
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