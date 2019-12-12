"Ба*деровцы конченные": Полякова рассказала об отвратительных унижениях в России

Популярная певица Оля Полякова рассказала, что в России после начала войны на Донбассе унижали украинских звезд.

В интервью Дмитрию Гордону она вспомнила, в какой момент решила больше не ездить с гастролями в РФ (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Полякова рассказала о концертах в РФ

"Это был абсолютно сознательный выбор. Мы еще ездили туда вначале, потому что как-то еще тогда "ездилось". Но это уже было очень тяжело. Это было некомфортно, были ужасные разговоры. С ними невозможно было общаться. Все ужасы, которые у них были по телевидению про распятых мальчиков, про изнасилованных женщин, это все говорилось. "Вы же конченные ба*деровцы, вы же там с ума сошли. Что вы делаете!" – вспомнила артистка.

Оля Полякова рассказала о пропаганде в России Кадр из видео

По словам Поляковой, россияне даже не хотели слушать доводы о том, что не может у человека произойти что-то в голове после прихода в армию, чтобы насиловать старушку на глазах у изумленной публики. Певица также вспомнила, как вела после начала войны какую-то крупную премию с Николаем Басковым.

Оля Полякова в гостях у Дмитрия Гордона Кадр из видео

"Прямо на сцене уничижительное отношение к тебе, как к выходцу из Украины. Помню, что у меня порвались колготки, а он говорит: "Вы сейчас все будете в драных колготках к нам ездить". Это было отвратительно. Это Коля сказал, они любят пошутить, унижая кого-то. В какой-то момент мы сели и приняли решение, что больше ездить туда не будем, а начнем развивать карьеру в Украине, что для нас это стало совершенно этически невозможно", – резюмировала Полякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в интервью Гордону певица раскритиковала российских звезд, которые ездят в Украину с гастролями. Она заявили, что артисты даже не подключают шнуры, чтобы правдоподобнее имитировать пение под фонограмму.

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