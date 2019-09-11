"Бабушкины трусы": Лободу высмеяли из-за нелепого купальника

Украинскую певицу Светлану Лобод, которая живет и работает в России, высмеяли в из-за странного купальника.

Фото артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Уровень вульгарности зашкаливает", "Много фотошопа, как всегда", "Хамка". "Ведьма худая", "Мне не нравятся эти модные нынче бабушкины трусы", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети было много критики в адрес Лободы из-за того, что она перепела песню примадонны Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна".

Ранее Лобода взбудоражила сеть, продемонстрировав способности своего тела – в черном купальнике села на шпагат.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.