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12 сентября • обновлено в 04:06
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"Бабушкины трусы": Лободу высмеяли из-за нелепого купальника

1.1т Читать материал на украинском

Украинскую певицу Светлану Лобод, которая живет и работает в России, высмеяли в из-за странного купальника.

Фото артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Бабушкины трусы": Лободу высмеяли из-за нелепого купальника
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доброе ❤️

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"Уровень вульгарности зашкаливает", "Много фотошопа, как всегда", "Хамка". "Ведьма худая", "Мне не нравятся эти модные нынче бабушкины трусы", - пишут в сети.

"Бабушкины трусы": Лободу высмеяли из-за нелепого купальника
"Бабушкины трусы": Лободу высмеяли из-за нелепого купальника
"Бабушкины трусы": Лободу высмеяли из-за нелепого купальника
"Бабушкины трусы": Лободу высмеяли из-за нелепого купальника
"Бабушкины трусы": Лободу высмеяли из-за нелепого купальника
"Бабушкины трусы": Лободу высмеяли из-за нелепого купальника

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Светлана Лобода
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