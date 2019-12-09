"Атаковали проклятиями": молодая любовница Петросяна высказалась о свадьбе с 74-летним комиком

Молодая любовница российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые высказалась после новости о свадьбе с юмористом.
Так, на своей странице в Instagram 30-летняя Брухунова опубликовала новый пост, в котором призналась, что ее атаковали проклятиями.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
КП
"Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины желаю крепкого здоровья и счастья!", – написала Татьяна.
Инстаграм Татьяны Брухуновой
Несмотря на то, что Брухнова не упомянула, к какой именно ситуации относится ее пост, подписчики догадались, что речь идет именно о свадьбе с Петросяном.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.
16 ноября суд официально оформил развод Петросяна и Степаненко.
Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухуновунеоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.
А в середине декабря росСМИ сообщили, что Петросян и Брухунова поженились.
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