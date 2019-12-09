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9 декабря • обновлено в 14:51
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"Атаковали проклятиями": молодая любовница Петросяна высказалась о свадьбе с 74-летним комиком

2.1т
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Молодая любовница российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые высказалась после новости о свадьбе с юмористом.

Так, на своей странице в Instagram 30-летняя Брухунова опубликовала новый пост, в котором призналась, что ее атаковали проклятиями.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

КП

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"Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины желаю крепкого здоровья и счастья!", – написала Татьяна.

"Атаковали проклятиями": молодая любовница Петросяна высказалась о свадьбе с 74-летним комиком

Инстаграм Татьяны Брухуновой

Несмотря на то, что Брухнова не упомянула, к какой именно ситуации относится ее пост, подписчики догадались, что речь идет именно о свадьбе с Петросяном.

"Атаковали проклятиями": молодая любовница Петросяна высказалась о свадьбе с 74-летним комиком
"Атаковали проклятиями": молодая любовница Петросяна высказалась о свадьбе с 74-летним комиком

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персона
Евгений Петросян
Место
Россия
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