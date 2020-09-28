Асмус заподозрили в романе с 69-летним режиссером

Российскую актрису Кристину Асмус, которая разводится со своим супругом Гариком Харламовым, заподозрили в романе с 69-летним режиссером Алексеем Учителем.

Так, пару видели месяц назад выходящими из ресторана Maritozzo на Патриарших прудах (Москва). Сразу после ужина они уехали на одном автомобиле. Такой информацией поделился Telegram-канал "Курятник".

"Не прошло и полгода после информации о разводе актрисы с Гариком Харламовым, как новые отношения не заставили себя ждать. Появилась информация, что Асмус встречается с 69-летним режиссером Алексеем Учителем. Пару видели месяц назад в ресторане Maritozzo на Патриарших прудах. Примечательно, что после ужина они уехали на одном автомобиле", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что именно Алексей Учитель уговорил Асмус сняться в роли вебкам модели в фильме его ученика Филиппа Юрьева "Китобой".

69-летний Алексей Учитель – известный советский и российский продюссер и режиссер. Он известен по фильмам "Дневник его жены", "Прогулка", "Космос как предчувствие" и множеству других картин. Алексей Учитель официально женат на Кире Саксаганской, а также имеет двух дочерей от актрисы Юлии Пересильд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия. Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.

Супруги договорились, что их шестилетняя дочь Настя останется с матерью. А что касается раздела имущества и алиментов – Харламов и Асмус будут решать этот вопрос через суд.