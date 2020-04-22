Асмус разозлила сеть шуткой о беременности

Российская актриса Кристина Асмус пошутила о своей беременности и нарвалась на критику в сети.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию, на которой позирует в широкой футболке и придерживает руками округлившийся живот.

Кристина Асмус Instagram @asmuskristina

"Долго не хотела говорить. Боялась сглаза. Выкладывала старые фотки. Но так не терпелось поделиться радостной новостью. Рассказать подробности о прекрасном и совершенно неожиданном для меня и моей семьи событии. О том, как жизнь снова поделилась на "до" и "после". О новых ощущениях, которые со мной происходят. О другом распорядке дня. И как это необычно и трудно в период самоизоляции. Даже не знаю с чего начать... Я так счастлива! Я...я...я снимаюсь в новом сериале. По сюжету я играю беременную", – написала под снимком Асмус.

Примечательно, что данный пост вызвал возмущение в сети. Поклонники не оценили шутку:

"Как меня бесят такие посты. Это реально смешно?", "С такими событиями не шутят", "Уже не знают, как к своим ролям внимание привлечь".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кристина Асмус призналась, что после нового интервью столкнулась с жесткой критикой в сети.

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