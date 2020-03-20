Асмус пикантно оголилась на камеру: горячее фото

Российская актриса Кристина Асмус поделилась откровенной фотографией, на которой позирует обнаженной.

Пикантное фото появилось на личной странице знаменитости в Instagram.

Кристина Асмус Instagram @asmuskristina

Так, на снимке Асмус сфотографирована в широких джинсах. При этом, голую грудь Кристина прикрыла рукой. Несмотря на то, что на фотографии артистка позирует со спины, кадр все равно вызвал бурную реакцию у ее подписчиков.

В частности, поклонники пришли в восторг от внешнего вида знаменитости и засыпали ее комплиментами.

"Какая красотка", "Просто бомба", "Очень красивая", "Выглядишь просто шикарно", "Самая прелестная актриса России", – восхищались в комментариях пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кристина Асмус нарвалась на критику в сети из-за серии странных снимков.

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