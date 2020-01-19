В Украину не пустили новых звезд-крымнашистов: названы вероятные имена

Четырем российским артистам, которые прибыли в аэропорт Запорожья из польской Варшавы, отказали во въезде в Украину.

Об этом в воскресенье, 19 января, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Конкретные имена россиян ГПСУ не называет, однако, как сказано на сайте Musin.zp, в этот день в Запорожье должен был состояться спектакль "Идея Фикс".

В нем в главных ролях должны были играть россияне Марат Башаров, Лариса Удовиченко и Сергей Колесников.

Артистам постановки "Идея Фикс" запретили въезд Коллаж

Афиша спектакля Скриншот сайта Musin.zp

Афиша спектакля Скриншот сайта Musin.zp

Отметим: украинские правоохранители установили, что один из артистов незаконно посещал временно оккупированную территорию Крыма. Ему запретили посещать Украину и поставили соответствующую отметку в паспорте.

Еще троих актеров не пустили, поскольку они, как заявляется, не смогли объяснить цели пребывания в стране.

Добавим, что Марат Башаров с сентября 2017 года находится в базе данных волонтерского сайта "Миротворец". При этом СМИ сообщали, что он в результате отказался приезжать в Украину.

Башаров на "Миротворце" Скриншот

По данным "Украинской правды", в страну из-за крымских гастролей не попал актер Сергей Колесников, а цель своего визита не смогли объяснить Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и их сопровождающий.

Спектакль отменили Скриншот

Кадр из "Идеи фикс" Vip Kassa

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российской блогерше Александре Митрошиной запретили въезд в Украину на три года.

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