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19 января • обновлено в 19:56
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В Украину не пустили новых звезд-крымнашистов: названы вероятные имена

8.2т
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Четырем российским артистам, которые прибыли в аэропорт Запорожья из польской Варшавы, отказали во въезде в Украину.

Об этом в воскресенье, 19 января, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Конкретные имена россиян ГПСУ не называет, однако, как сказано на сайте Musin.zp, в этот день в Запорожье должен был состояться спектакль "Идея Фикс".

В нем в главных ролях должны были играть россияне Марат Башаров, Лариса Удовиченко и Сергей Колесников.

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Скандальной российской группе "Воровайки" запретили въезд в Украину

Артистам постановки "Идея Фикс" запретили въезд

Артистам постановки "Идея Фикс" запретили въезд

Коллаж

Афиша спектакля

Афиша спектакля

Скриншот сайта Musin.zp

Афиша спектакля

Афиша спектакля

Скриншот сайта Musin.zp

Отметим: украинские правоохранители установили, что один из артистов незаконно посещал временно оккупированную территорию Крыма. Ему запретили посещать Украину и поставили соответствующую отметку в паспорте.

Еще троих актеров не пустили, поскольку они, как заявляется, не смогли объяснить цели пребывания в стране.

Добавим, что Марат Башаров с сентября 2017 года находится в базе данных волонтерского сайта "Миротворец". При этом СМИ сообщали, что он в результате отказался приезжать в Украину.

Башаров на "Миротворце"

Башаров на "Миротворце"

Скриншот

По данным "Украинской правды", в страну из-за крымских гастролей не попал актер Сергей Колесников, а цель своего визита не смогли объяснить Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и их сопровождающий.

Спектакль отменили

Спектакль отменили

Скриншот

Кадр из "Идеи фикс"

Кадр из "Идеи фикс"

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российской блогерше Александре Митрошиной запретили въезд в Украину на три года.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Марат Башаров
Место
Украина Запорожье
Теги
сайт Миротворец фотографии запретили въезд
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Комментарии
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Аносов Александр
Аносов Александр
какие то не известные чмошники, кто еще в руину поедет?
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Риббентроп Молотов
Риббентроп Молотов
Аносов Александр, это твои сородичи, неизвестные чмошники)). Не знаю поедут ли они в руину, но к нам в Украину лезут, приходится их дустом...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украинцы приезжающие на поезде Львов-Москва в Блистательную Столицу России, выходят на Киевском вокзале, проходят на набережную имени Тараса Шевченко,проходят мимо гостиницы Украина,где стоит памятник Тарасу Шевченко,потом проходят Киевский сквер и выходят на площадь Европы. Ну вот вы дорогие украинцы вы и в Европе... потом со станции метро Киевская вони едут куды хочут...)))
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Риббентроп Молотов
Риббентроп Молотов
Zhikharev Dmitry, сам дурак... Типичный ответ олигофрена. Это росия там все такие
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Риббентроп Молотов, не обязательно было здесь писать, шо ты тепил, это и так все знают...
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
И Манька-облигация обосралась?
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