Ангеле Меркель - 65: как менялась канцлер

17 июля исполняется 65 лет федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель. Она родилась в 1954 году в Гамбурге.

Меркель является первой и единственной женщиной на посту канцлера в истории Германии. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать ее биографию и увидеть, как менялась "тефлоновая леди".

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Родилась в Гамбурге 17 июля 1954 года в семье Хорста Каснера и Герлинды Каснер. Хорст Каснер, имевший польские корни и изменивший свою фамилию Казмерчак за три года до прихода Гитлера к власти, изучал теологию в Гейдельбергском и Гамбургском университетах.

Дед и бабушка Ангелы Меркель по отцовской линии, 1919 год wikipedia.org

Спустя несколько недель после рождения Ангелы ее семья переехала из Гамбурга в ГДР, где Хорст Каснер получил назначение в приход лютеранской церкви Берлина-Бранденбурга в городе Перлеберге.

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Ещё в школе решила поступать на физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса и в 1973 году переехала в Лейпциг.

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После получения аттестата она стала студенткой Лейпцигского университета, выбрав физический факультет. В 1974 году познакомилась со своим первым мужем, студентом-физиком из Фогтланда Ульрихом Меркелем.

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Незадолго до падения Берлинской стены Меркель вступила в ряды политсилы "Демократический прорыв", состоявшей преимущественно из церковных деятелей.

Ее вторым супругом стал профессор химии Иоахим Зауэр.

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В 1990-м года она стала сотрудником аппарата правительства ГДР, присутствовала в новом качестве на многих встречах, проходивших в ходе подготовки присоединения восточных земель. В августе "Демократический прорыв" вошел в состав Христианско-демократического союза (ХДС).

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Позже Меркель стала депутатом Бундестага от ХДС и главой министерства по делам женщин и молодежи. Вскоре была избрана заместителем председателя ХДС. В 1994 Меркель стала министром окружающей среды.

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В 2000 году она возглавила ХДС, став первой женщиной-лидером германской партии.

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В 2005-м ее выбрали председателем блока ХДС и выдвинули на пост канцлера. По итогам выборов Меркель стала первой в истории страны женщиной занявшей этот пост.

За способность избегать конфликтов Меркель называют "тефлоновой леди". А сами немцы называют канцлера "мамочкой".

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7 декабря 2019 года Меркель официально покинула пост лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС). Она занимала эту должность на протяжении 18 лет.

RT

Ранее OBOZREVATEL предлагал читателю узнать, как одевается канцлер. Стиль Ангелы Меркель называется "power dressing" - стиль "сильных женщин" или "стиль, чтобы управлять". Канцлер Германии предпочитает брючные костюмы с однобортными, чуть удлиненным жакетами.

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