Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых похвасталась сочной фигурой.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в откровенном оранжевом купальнике возле бассейна.

"Ну что, дождались? В моем Instagram, наверное, самая частая просьба от мужчин: "Ну, сделайте уже фото в купальнике". Заказ выполнен, мальчики", – написала Чехова.

Анфиса Чехова продемонстрировала роскошную фигуру (Instagram-аккаунт Анфисы Чеховой)

Анфиса Чехова в купальнике (Instagram-аккаунт Анфисы Чеховой)

Поклонники пришли в восторг от роскошной фигуры Анфисы. Они засыпали ее комплиментами.

Анфиса Чехова похвасталась сочным телом в купальнике. Фото

Анфиса Чехова похвасталась сочным телом в купальнике. Фото

Анфиса Чехова похвасталась сочным телом в купальнике. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анфиса Чехова делилась с поклонниками эротическим фото. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.