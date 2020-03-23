Андрей Джеджула отказался от самоизоляции из-за коронавируса

Андрей Джеджула после возвращения из Франции не отправился на самоизоляцию, а вышел на работу на канале "Дом".

Другие работники канала обеспокоены тем, что мужчина начал работать, пишет "Детектор медиа".

instagram.com/djedjula

"Когда я возвращался, нас не отсылали на карантин, ни слова никто не говорил. В аэропорту люди просто ушли домой. У меня никаких проблем нет на данный момент, я хожу работаю", – рассказал сам Джеджула.

Ведущий добавил, что чувствует себя хорошо. Он хотел сдать тест на коронавирус, однако ему отказали из-за отсутствия симптомов.

"Когда будет возможность, когда тесты будут доступны – я пойду и проверюсь. Я хотел это сделать, но мне не дали тест, у меня не было симптомов", – уточнил он.

instagram.com/djedjula

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась новым китайским коронавирусом COVID-19. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram 15 марта, уточнив, что болеет уже почти неделю.

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