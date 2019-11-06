Анатолию Васильеву из "Сватов" – 73: почему актер ушел от Зеленского и каким был в молодости

Актер Анатолий Васильев, сыгравший Юрия Ковалева в сериале "Сваты", 6 ноября отмечает свой день рождения.

Ему исполняется 73 года. В связи с этим OBOZREVATEL решил напомнить, как выглядел Анатолий Васильев в молодости и почему ушел из сериала Владимира Зеленского.

Анатолий Васильев родился 6 ноября 1946 года в Нижнем Тагиле. Он снялся более чем в 50 фильмах. Наиболее известные роли – в фильмах "Экипаж" и "Сваты".

Анатолий Васильев в фильме "Экипаж"

В "Сватах" Анатолий Васильев играл дедушку Юрия Анатольевича. Из-за конфликта в съемочной группе авторам пришлось избавиться от персонажа – создатели сериала в срочном порядке переписали сюжет, в результате чего дедушка умер от инфаркта.

По слухам, проблемы в отношениях у Анатолия Васильева возникли именно с актером Федором Добронравовым.

Анатолий Васильев в фильме "Дамское танго"

Сам Анатолий Васильев позже объяснил, почему все же решил уйти из "Сватов".

По его словам, после смены режиссера (первые сезоны снимал Юрий Морозов, а после его сменил режиссер Андрей Яковлев) сериал утратил всякий смысл и интерес.

Сами же актеры перестали чувствовать творческую свободу, которая очень важна в их профессии.

Анатолий Васильев: После смены режиссера сериал "Сваты" утратил всякий смысл и интерес фото: serial-svaty.ru

"Я ушёл оттого, что мы уже не имели права, как любимые народом персонажи, по-настоящему улучшать наше кино и делать из сериала кино", – пояснил Анатолий Васильев изданию "Телепрограмма".

Актер рассказал, что Юрий Морозов разрешал всем артистам сериала "Сваты" "прокачивать" своих героев, благодаря чему они ставали более живыми и любимыми для зрителей. Однако после прихода Яковлева все изменилось – актеры должны были играть строго по сценарию. Чтобы не утратить свою личность, Анатолий Васильев решил уйти из "Сватов".

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