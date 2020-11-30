Американского рэпера Лил Яса застрелили после записи песни: подробности происшествия

Популярного американского рэпера 25-летнего Лил Яса, настоящее имя которого Александр Марк Антонио, застрелили после записи нового трека.

Тело знаменитости обнаружили утром 28 ноября, пишет издание TMZ.

Как стало известно, ночью сотрудники медицинского центра Valley Care сообщили в правоохранительные органы о том, что к ним доставили парня со множественными огнестрельными ранениями. После этого рэпера доставили в центр Eden, где он умер.

По информации полиции, они нашли место преступления недалеко от станции Bart. Но о подозреваемых в убийстве пока ничего неизвестно.

Как выяснилось, 27 ноября Лил Яс покинул студию звукозаписи недалеко от Сан-Франциско, где записал новый трек. По словам близких друзей музыканта, у него не было врагов, и он не мог сделать то, что привело к таким последствиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в дом американского рэпера Эминема пробрался злоумышленник и угрожал убить артиста.