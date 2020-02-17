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17 февраля • обновлено в 16:18
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Alyona Alyona похвасталась смелыми фото в купальнике

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Украинская хип-хоп-исполнительница Алена Савраненко, известная под псевдонимом ALYONA ALYONA, поделилась с поклонниками пикантными снимками с отдыха на Бали.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в черном купальнике, продемонстрировав сочные формы. Отметим, что Савраненко занималась йогой.

ALYONA ALYONA

ALYONA ALYONA

Фото: instagram/alyona.alyona.official

"Бали навевает заниматься йогой, пишите в комментах, какие позы вы узнали", – обратилась она к поклонникам.

ALYONA ALYONA показала смелые фото

ALYONA ALYONA показала смелые фото

Фото: instagram/alyona.alyona.official

ALYONA ALYONA сексуально позирует на камеру

ALYONA ALYONA сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/alyona.alyona.official

ALYONA ALYONA в пикантной фотосессии

ALYONA ALYONA в пикантной фотосессии

Фото: instagram/alyona.alyona.official

ALYONA ALYONA занимается йогой

ALYONA ALYONA занимается йогой

Фото: instagram/alyona.alyona.official

ALYONA ALYONA занимается йогой

ALYONA ALYONA занимается йогой

Фото: instagram/alyona.alyona.official

Новости
51-летняя экс-жена Бондарчука засветила сочные формы в купальнике. Фото

Поклонники в комментариях к публикации засыпали Савраненко комплиментами.

Alyona Alyona похвасталась смелыми фото в купальнике
Alyona Alyona похвасталась смелыми фото в купальнике
Alyona Alyona похвасталась смелыми фото в купальнике
Alyona Alyona похвасталась смелыми фото в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ALYONA ALYONA засветила пышную грудь на пикантном снимке. Отмечается, что на фото рэп-звезда позировала на фоне огромной тарелки салата оливье.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
ALYONA ALYONA
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фил филька
фил филька
обоз кое как нашел четырех извращенцев и выложил их мысли)))
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