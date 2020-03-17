В полотенце и маске из капусты: Аlyona Аlyona вызвала ажиотаж новыми фото

Украинская хип-хоп-исполнительница Алена Савраненко, известная под псевдонимом ALYONA ALYONA, вызвала ажиотаж в сети новыми фото.
Так, на них она позировала в полотенце на голое тело и маске из капусты. Соответствующие снимки Савраненко опубликовала на своей странице в Instagram.
ALYONA ALYONA
Фото: instagram/alyona.alyona.official
"SPA процедуры по-барышевски", – написала рэп-звезда.
ALYONA ALYONA в маске из капусты
Фото: instagram/alyona.alyona.official
ALYONA ALYONA делает Spa процедуры
Фото: instagram/alyona.alyona.official
ALYONA ALYONA в маске и полотенце на голое тело
Фото: instagram/alyona.alyona.official
Поклонники с юмором отнеслись к новой публикации Савраненко. Многие также засыпали ее комплиментами.
Отметим, что девушка часто балует своих поклонников и пикантными фото.
ALYONA ALYONA засветила пышную грудь
Фото: instagram/alyona.alyona.official
ALYONA ALYONA сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/alyona.alyona.official
ALYONA ALYONA в откровенном купальнике
Фото: instagram/alyona.alyona.official
ALYONA ALYONA в пикантной фотосессии
Фото: instagram/alyona.alyona.official
Соблазнительная ALYONA ALYONA
Фото: instagram/alyona.alyona.official
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ALYONA ALYONA засветила пышную грудь на пикантном снимке. Отмечается, что на фото рэп-звезда позировала на фоне огромной тарелки салата оливье.
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