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17 марта • обновлено в 12:52
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Аlyona Аlyona вызвала ажиотаж фото без одежды

1.2т
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Украинская хип-хоп-исполнительница Алена Савраненко, известная под псевдонимом ALYONA ALYONA, вызвала ажиотаж в сети новыми фото.

Так, на них она позировала в полотенце на голое тело и маске из капусты. Соответствующие снимки Савраненко опубликовала на своей странице в Instagram.

ALYONA ALYONA

ALYONA ALYONA

Фото: instagram/alyona.alyona.official

"SPA процедуры по-барышевски", – написала рэп-звезда.

ALYONA ALYONA в маске из капусты

ALYONA ALYONA в маске из капусты

Фото: instagram/alyona.alyona.official

ALYONA ALYONA делает Spa процедуры

ALYONA ALYONA делает Spa процедуры

Фото: instagram/alyona.alyona.official

ALYONA ALYONA в маске и полотенце на голое тело

ALYONA ALYONA в маске и полотенце на голое тело

Фото: instagram/alyona.alyona.official

Поклонники с юмором отнеслись к новой публикации Савраненко. Многие также засыпали ее комплиментами.

В полотенце и маске из капусты: Аlyona Аlyona вызвала ажиотаж новыми фото
В полотенце и маске из капусты: Аlyona Аlyona вызвала ажиотаж новыми фото
В полотенце и маске из капусты: Аlyona Аlyona вызвала ажиотаж новыми фото
В полотенце и маске из капусты: Аlyona Аlyona вызвала ажиотаж новыми фото
В полотенце и маске из капусты: Аlyona Аlyona вызвала ажиотаж новыми фото

Отметим, что девушка часто балует своих поклонников и пикантными фото.

ALYONA ALYONA засветила пышную грудь

ALYONA ALYONA засветила пышную грудь

Фото: instagram/alyona.alyona.official

ALYONA ALYONA сексуально позирует на камеру

ALYONA ALYONA сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/alyona.alyona.official

ALYONA ALYONA в откровенном купальнике

ALYONA ALYONA в откровенном купальнике

Фото: instagram/alyona.alyona.official

ALYONA ALYONA в пикантной фотосессии

ALYONA ALYONA в пикантной фотосессии

Фото: instagram/alyona.alyona.official

Соблазнительная ALYONA ALYONA

Соблазнительная ALYONA ALYONA

Фото: instagram/alyona.alyona.official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ALYONA ALYONA засветила пышную грудь на пикантном снимке. Отмечается, что на фото рэп-звезда позировала на фоне огромной тарелки салата оливье.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персона
ALYONA ALYONA
Место
Украина
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