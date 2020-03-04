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4 марта • обновлено в 16:53
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Alyona Alyona выпустила вдохновляющий трек: сеть в восторге

1.8т
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Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona 4 марта представила свою новую песню под названием "GO!", которая стала официальным саундреком к спортивной драме "Пульс".

Видео, в котором использованы кадры из фильма, было опубликовано на YouTube-канале "FILM.UA Group".

Alyona Alyona

Alyona Alyona

Instagram @alyona.alyona.official

Фильм рассказывает историю Паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук. Музыку к песне написал Вадим Алхутов (Teejay), а автором текста стала сама Alyona Alyona.

"История Оксаны очень вдохновила меня. Идти к цели, несмотря на все трудности, и оставаться при этом человеком прекрасный сюжет, замечательный пример, замечательная настоящая история. Для меня честь быть частью этого", поделилась на своей странице в Instagram певица.

Пользователи не смогли остаться равнодушными и принялись комментировать новую работу Alyona Alyona:

Alyona Alyona выпустила вдохновляющий трек: сеть в восторге
Alyona Alyona выпустила вдохновляющий трек: сеть в восторге
Alyona Alyona выпустила вдохновляющий трек: сеть в восторге
Alyona Alyona выпустила вдохновляющий трек: сеть в восторге
Alyona Alyona выпустила вдохновляющий трек: сеть в восторге
Alyona Alyona выпустила вдохновляющий трек: сеть в восторге
Alyona Alyona выпустила вдохновляющий трек: сеть в восторге

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Alyona Alyona представила новую песню "Коли ховають молодых". Певица рассказала, что ее попросили написать трек посвященный памяти 15 летнего парня Дани Дидика, погибшего во время теракта в 2015 году.

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Автор
Анна Михно
Персона
ALYONA ALYONA
Место
Украина
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