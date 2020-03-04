Alyona Alyona выпустила вдохновляющий трек: сеть в восторге

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona 4 марта представила свою новую песню под названием "GO!", которая стала официальным саундреком к спортивной драме "Пульс".

Видео, в котором использованы кадры из фильма, было опубликовано на YouTube-канале "FILM.UA Group".

Alyona Alyona Instagram @alyona.alyona.official

Фильм рассказывает историю Паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук. Музыку к песне написал Вадим Алхутов (Teejay), а автором текста стала сама Alyona Alyona.

"История Оксаны очень вдохновила меня. Идти к цели, несмотря на все трудности, и оставаться при этом человеком – прекрасный сюжет, замечательный пример, замечательная настоящая история. Для меня честь быть частью этого", – поделилась на своей странице в Instagram певица.

Пользователи не смогли остаться равнодушными и принялись комментировать новую работу Alyona Alyona:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Alyona Alyona представила новую песню "Коли ховають молодых". Певица рассказала, что ее попросили написать трек посвященный памяти 15 летнего парня Дани Дидика, погибшего во время теракта в 2015 году.

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