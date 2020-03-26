Alyona Alyona показала горячий танец на пилоне. Видео

Украинская хип-хоп-исполнительница Алена Савраненко, известная под псевдонимом ALYONA ALYONA, показала, как танцует на пилоне.

Так, она опубликовала на своей странице в Instgaram видео из серии "ожидание и реальность". Отметим, что в первой части артистка показала, как очень похожая на нее девушка крутится на шесте, поражая гибкостью и пластичностью. После чего в кадре появилась и сама Алена, которая решила повторить горячий танец у себя дома. Вместо пилона девушка взяла торшер с длинной ножкой. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в Instgram (смотрите ниже).

Alyona Alyona Фото: instagram/alyona.alyona.official

"Лайк, если подумал, что это я", – написала Алена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ALYONA ALYONA засветила пышную грудь на пикантном снимке. Отмечается, что на фото рэп-звезда позировала на фоне огромной тарелки салата оливье.

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