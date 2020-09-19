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Alyona Alyona номинирована на престижную музыкальную премию

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Артистка будет бороться за победу с лучшими молодыми исполнителями Европы. Источник: Instagram Alyona Alyona

Украинская рэперша Alyona Alyona вошла в список номинантов на новую премию Европейского Союза в области современной музыки Music Moves Europe Talent Awards 2021.

Об этом стало известно из официально сайта ESNS.

Результаты отбора были объявлены 18 сентября в рамках Reeperbahn Festival в Гамбурге.

Alyona Alyona будет бороться за победу с 16 лучшими молодыми артистами со всей Европы. Звезда выступит на фестивале ESNS и, если победит, получит 10 000 евро на развитие своей карьеры.

Alyona Alyona номинирована на престижную музыкальную премию

"Это крутая возможность нести свое творчество и современную украинскую музыку на просторы всей Европы", - прокомментировала свою номинацию Алена.

Недавно OBOZREVATEL писал, что Alyona Alyona попала в топ-10 самых перспективных рэп-исполнителей по версии немецкого портала Highsnobiety.

Alyona Alyona
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