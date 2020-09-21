Алла Мазур впервые появилась в эфире без парика

Звезда телеканала "1+1", ведущая итоговой программы новостей "ТСН-Тиждень" Алла Мазур, которая более года вела борьбу с онкологическим заболеванием, впервые появилась в эфире без парика.

55-летняя знаменитость предстала перед камерами с короткими светлыми волосами. Мазур отметила, что своим поступком хочет вдохновить других принять и любить себя, говорится в сюжете ТСН (фото смотрите ниже).

О своем диагнозе – рак молочной железы – Мазур узнала год назад. После этого она все время поддерживала женщин, которые столкнулись с такой же болезнью.

"Я хочу попытаться показать, что наши ультракороткие стрижки после борьбы с болезнью могут быть стильными и модными. Преодолев рак, можно остаться интересной, красивой и современной женщиной. Я надеюсь, что это их вдохновит", – поделилась Мазур.

Отметим, Алла Мазур родилась в селе Зинькив Хмельницкой области. Ведущая является владелицей рекордных шести профессиональных наград "Телетриумф". По рейтингу журнала "Фокус" она одна из самых успешных женщин Украины и самая влиятельная женщина-телеведущая. Знаменитость воспитывает сына Артема.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Мазур вызвала восторг в сети очередной историей о том, как ее поддерживают коллеги, не давая опускать руки из-за состояния здоровья.