Ведущая реалити-шоу "Топ-модель по-украински" на Новом канале Алла Костромичева не может вернуться в Украину из Германии из-за карантина и чрезвычайного положения, которое ввели в этих странах.

Как рассказала Алла на своей странице в Instagram-stories, она пыталась добраться в Украине из Нью-Йорка, но ее стыковочный рейс отменили до того, как Украина закрыла воздушное пространство.

Алла Костромичева Instagram @alla

"Куча рейсов, которые должны были прилететь в Украину до полуночи 17 марта, так и не вылетели. Наш рейс отменили, и мы застряли в Мюнхене. Украина закрыла воздушное пространство, а в Германии введено чрезвычайное положение, закрываются все отели. Людям, у которых была всего лишь одна ночь, чтобы добраться домой, завтра уже некуда идти", – говорит Костромичева.

"Со своей стороны мы выполнили все обязательства по въезду в страну до полуночи, у нас были куплены билеты. Это ненормально, что рейс отменили в то время, когда Украина еще разрешала полеты. Теперь мы оказались на улице с чемоданами", – добавила модель.

Алла Костромичева Instagram @alla

Известно, что в консульстве Украины в Германии уже составили список украинцев, которые находятся в Мюнхене. Туда входит 250 человек.

"Теперь нужно, чтобы в Киеве кто-то принял решение об отправке за нами самолета, вот и все. Очень надеемся, что скоро проблема решится. Мы готовы сидеть дома, две недели на карантине, но заберите нас отсюда", – говорит Алла.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-участница "Топ-модели по-украински" Катя Куличенко осталась без работы в Милане (Италия) из-за коронавируса. Более того, агентство не отпускает модель в Украину из-за пандемии.

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