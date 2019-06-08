Алина Гросу вышла замуж: первые фото

Украинская певица Алина Гросу встретила свой 24-ый день рождения 7 июня уже замужней женщиной.
Радостным событием она похвасталась на своей странице в Instagram, опубликовав первые фотографии после официальной церемонии бракосочетания.
"С днем рождения меня! Свой 24 год я встречаю уже замужней девушкой. Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне ее к моему дню рождения! Теперь я точно буду говорить, что мое сердце не свободно! В нем есть много-много любви. Так как родных людей / членов семьи у меня стало в два раза больше", – трогательно написала она.
Алина Гросу и Александр
instagram@alina_grosu
Гросу уточнила, что они только расписались. А сделали это 1 июня, о чем таинственно молчали. Сама свадьба, которая обещает быть роскошной, только предстоит.
"Ну а сегодня мой праздник. Пойду подниму бокал за то, чтоб этот год был ещё лучше. За то, чтоб и вы были счастливы, любимы и влюблены! Спасибо вам, что вы у меня есть! И что искренне радуетесь моему счастью... я это очень ценю", – резюмировала она.
Поклонники в комментариях накинулись с поздравлениями, ведь они долго ждали этого события. "Поздравляю", "Когда мужа уже покажешь", "Счастья вам", - поздравили фолловеры.
❤️🔗 С днём рождения меня!😊 Свой 24 год я встречаю уже замужней девушкой😱😍❤️ Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне её к моему дню рождения!)) теперь я точно буду говорить, что мое сердце не свободно!!!))) в нем есть много-много любви..так как родных людей/членов семьи у меня стало в два раза больше❤️❤️❤️ Свадьба ещё будет 😁👌🏻 а вот роспись уже была (1 июня) чтоб точно запомнить😂🤪🤪🤪 и поздравлять друг друга каждый год с этим событием!)) Ну а сегодня мой праздник😊 пойду подниму бокал за то, чтоб этот год был ещё лучше))) за то, чтоб и вы были счастливы, любимы и влюблены!!!)) #УРА Пы.сы. Спасибо вам, что вы у меня есть! И что искренне радуетесь моему счастью... я это очень ценю❤️ #люблювсехикаждого
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году поклонники Алины Гросу заподозрили, что она собирается выйти замуж. Поводом стала фотография в свадебном платье, которую певица опубликовала в соцсети.
Впервые своего избранника Гросу показала в сентябре 2018 года, хотя до этого они уже долго жили вместе. В марте 2019 года Ирина Билык проговорилась, что свадьба ее крестницы состоится в Венеции.
Недавно Гросу рассказала, как будет проходить торжественное мероприятие. Она уточнила, что сменит два наряда на свадьбе, а само событие состоится в Вероне.
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