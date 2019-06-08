Алина Гросу вышла замуж: первые фото

Украинская певица Алина Гросу встретила свой 24-ый день рождения 7 июня уже замужней женщиной.

Радостным событием она похвасталась на своей странице в Instagram, опубликовав первые фотографии после официальной церемонии бракосочетания.

"С днем рождения меня! Свой 24 год я встречаю уже замужней девушкой. Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне ее к моему дню рождения! Теперь я точно буду говорить, что мое сердце не свободно! В нем есть много-много любви. Так как родных людей / членов семьи у меня стало в два раза больше", – трогательно написала она.

Алина Гросу и Александр instagram@alina_grosu

Гросу уточнила, что они только расписались. А сделали это 1 июня, о чем таинственно молчали. Сама свадьба, которая обещает быть роскошной, только предстоит.

"Ну а сегодня мой праздник. Пойду подниму бокал за то, чтоб этот год был ещё лучше. За то, чтоб и вы были счастливы, любимы и влюблены! Спасибо вам, что вы у меня есть! И что искренне радуетесь моему счастью... я это очень ценю", – резюмировала она.

Поклонники в комментариях накинулись с поздравлениями, ведь они долго ждали этого события. "Поздравляю", "Когда мужа уже покажешь", "Счастья вам", - поздравили фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году поклонники Алины Гросу заподозрили, что она собирается выйти замуж. Поводом стала фотография в свадебном платье, которую певица опубликовала в соцсети.

Впервые своего избранника Гросу показала в сентябре 2018 года, хотя до этого они уже долго жили вместе. В марте 2019 года Ирина Билык проговорилась, что свадьба ее крестницы состоится в Венеции.

Недавно Гросу рассказала, как будет проходить торжественное мероприятие. Она уточнила, что сменит два наряда на свадьбе, а само событие состоится в Вероне.

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