Алибасов инсценировал отравление? Артист поставил точку в скандале

Российский продюсер Бари Алибасов решил окончательно развеять слухи об инсценировании отравления средством "Крот" и прошел новое обследование в другой клинике.

Соответствующую справку с результатами анализа врачей предоставил представитель артиста Вадим Горожанкин для "Говорит Москва".

"Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России" подтвердил поставленный диагноз врачей из НИИ им. Склифосовского.

Бари Алибасов goodhouse.ru

В частности, Алибасов сходил на прием к врачу-гастроэнтерологу и сделал гастроскопию. Исследование показало наличие химического ожога пищевода, химического ожога желудка, эрозивного ожогового гастрита и ожогового дуоденита.

В заключении указано, что такие повреждения были получены из-за "токсического действия щелочей и щелочеподобных веществ".

Напомним, что в конце июня в сети разлетелась информация, что Алибасов мог инсценировать отравление "Кротом". Врач-гастроэнтеролог говорил, что история продюсера – "абсолютная липа", так как с тем диагнозом, о котором рассказывали родные Алибасова, пострадавший не мог бы разговаривать и самостоятельно питаться.

В ответ на нападки Алибасов предоставил копию медицинской карты из института Склифосовского. В документе было указано, что пострадавший провел в реанимации 13 дней с диагнозом "химическое отравление прожигающей жидкостью (щелочь "Крот")", которое причинило "химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода 3-4 степени и желудка 2-й степени".

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 июня Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в Москве.

В СМИ 5 июня появилась информация, что продюсер умер в институте имени Склифосовского, однако позже ее опровергли.

Его сестра заявляла, что отравил продюсера намеренно кто-то из членов семьи его жены.

17 июня артиста выписали из больницы, после чего он начал активно давать комментарии СМИ.

Врачи НИИ Склифосовского указали на многие несостыковки в истории с его отравлением, уточнив, что это "липа".

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