Александре Зарицкой - 27: самые горячие фото солистки группы KAZKA

3 августа 27 лет исполняется украинской певице, солистке популярной группы KAZKA Александре Зарицкой.

Артистка родилась в 1992 году в Харькове. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые яркие и откровенные фото Зарицкой.

С раннего возраста Зарицкая мечтала стать певицей. Впервые она вышла на сцену в 10 классе.

В 2014 году артистка получила высшее образование в Национальном юридическом университете в Харькове и переехала сначала в Одессу, а потом в Киев. В том же году приняла участие в шоу "Голос страны".

В 2017 году Зарицкая вместе с Никитой Будашем создала группу "KAZKA" и выпустила свой первый сингл, с которым прошла кастинг на шоу "Х-фактор".

В 2018 и 2019 году группа приняла участие в украинском национальном отборе на "Евровидение". 27 апреля 2018 года KAZKA выпустили свой первый альбом, который называется "KARMA".

После выхода песни "Плакала" о группе заговорили не только в Украине, но и за рубежом.

На своей странице в социальной сети Instagram девушка часто публикует яркие фото.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Зарицкая показала пикантные снимки со своего отдыха. Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в купальнике белого цвета, продемонстрировав пышные формы.

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