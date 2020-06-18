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Актрису из фильма "Белое солнце пустыни" насмерть сбил поезд

Кристина Долматова
Кристина Долматова
Люди
4,5 т.
Актрису из фильма 'Белое солнце пустыни' насмерть сбил поезд

Российскую актрису Галину Дашевскую сбил поезд в Подмосковье.

Об этом сообщает Telegram-канал "112". По словам инсайдеров, 79-летняя женщина скончалась от полученных травм.

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

Вскоре стало известно, что трагедия случилась в районе железнодорожной станции "Жаворонки". Машинист поезда заметил актрису и применил экстренное торможение, однако ему не удалось избежать столкновения, передает "РЕН ТВ".

Галина Дашевская прославилась благодаря таким картинам: "Дальше – тишина", "Белое солнце пустыни", "Июльский дождь", "Падение", "Красная стрела", "Жалоба", "Отпуск, который не состоялся", "Операция на сердце" и другим.

abnews.ru

abnews.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывшего мужа российской актрисы Екатерины Семеновой Кирилла Сигала нашли мертвым в собственной машине.

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