Актрису из фильма "Белое солнце пустыни" насмерть сбил поезд
Российскую актрису Галину Дашевскую сбил поезд в Подмосковье.
Об этом сообщает Telegram-канал "112". По словам инсайдеров, 79-летняя женщина скончалась от полученных травм.
kino-teatr.ru
Вскоре стало известно, что трагедия случилась в районе железнодорожной станции "Жаворонки". Машинист поезда заметил актрису и применил экстренное торможение, однако ему не удалось избежать столкновения, передает "РЕН ТВ".
Галина Дашевская прославилась благодаря таким картинам: "Дальше – тишина", "Белое солнце пустыни", "Июльский дождь", "Падение", "Красная стрела", "Жалоба", "Отпуск, который не состоялся", "Операция на сердце" и другим.
abnews.ru
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывшего мужа российской актрисы Екатерины Семеновой Кирилла Сигала нашли мертвым в собственной машине.