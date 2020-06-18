Актрису из фильма 'Белое солнце пустыни' насмерть сбил поезд

Российскую актрису Галину Дашевскую сбил поезд в Подмосковье.

Об этом сообщает Telegram-канал "112". По словам инсайдеров, 79-летняя женщина скончалась от полученных травм.

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Вскоре стало известно, что трагедия случилась в районе железнодорожной станции "Жаворонки". Машинист поезда заметил актрису и применил экстренное торможение, однако ему не удалось избежать столкновения, передает "РЕН ТВ".

Галина Дашевская прославилась благодаря таким картинам: "Дальше – тишина", "Белое солнце пустыни", "Июльский дождь", "Падение", "Красная стрела", "Жалоба", "Отпуск, который не состоялся", "Операция на сердце" и другим.

abnews.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывшего мужа российской актрисы Екатерины Семеновой Кирилла Сигала нашли мертвым в собственной машине.