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Актриса из окружения Лукашенко выступила против белорусского ОМОНа

Антон Малиновский
Антон Малиновский
Люди
1,4 т.
Марта Голубева высказалась против действий ОМОНа

Марта Голубева высказалась против действий ОМОНа

Белорусская актриса Марта Голубева, которая ранее часто появлялась в компании президента страны Александра Лукашенко, высказалась против действий ОМОНа на фоне протестов.

В своем Instagram-аккаунте актриса опубликовала пост и stories, где осудила действия полиции во время задержания людей под магазином symbal.by. Ранее у этого же магазина изъяли 419 футболок с надписью "ПсихоЗ%", якобы намекающей на действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. После под магазином задержали несколько человек, которые стояли в очереди. Актриса заявила, что будет поддерживать этого производителя.

"Люди были задержаны за то, что стояли в очереди в магазине. Дорогие symbal.by, я буду носить вашу футболку каждый день. У меня также есть ваша чашка", – написала она.

Марта Голубева высказалась против действий ОМОНа

Марта Голубева высказалась против действий ОМОНа Instagram Марты Голубевой

В отдельной публикации она отметила, что иногда хочется "не слышать, не видеть и не думать".

"Иногда хочется не слышать, не видеть и не думать. Но вы слышите, видите и думаете. В конце концов, твоя земля здесь. И она тоже все видит", – добавила Марта Голубева.

Сама Марта Голубева является актрисой Купальского театра и экс-солисткой группы "Верасы". В 2008 году она танцевала рядом с Лукашенко в День независимости и тем же летом арендовала квартиру неподалеку от резиденции президента. После она неоднократно появлялась на публике в компании Лукашенко и собирала арбузы на его участке.

Марта Голубева высказалась против действий ОМОНа

Марта Голубева высказалась против действий ОМОНа Instagram Марты Голубевой

Марта Голубева вместе с Александром Лукашенко

Марта Голубева вместе с Александром Лукашенко Наша Нива

Марта Голубева собирала арбузы на участке Лукашенко

Марта Голубева собирала арбузы на участке Лукашенко Белта

Марта Голубева вместе с Александром Лукашенко

Марта Голубева вместе с Александром Лукашенко Наша Нива

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске после разгона и задержания участников акции протеста рапорты об увольнении написали 15 бойцов ОМОН.

БеларусьпротестАлександр Лукашенко
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