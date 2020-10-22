Актеру Ефремову смягчили приговор

Российскому актеру Михаилу Ефремову, который совершил смертельное ДТП в центре Москвы, смягчили приговор. Теперь артист отсидит 7,5 лет колонии общего режима вместо обещанных 8-ми.

Об этом сообщил корреспондент издания "Известия". В ходе рассмотрения жалобы защиты Ефремова прокуратура Москвы и родственники погибшего выступили против пересмотра приговора.

Однако судья признала смягчающим обстоятельством то, что актер выплатил компенсацию потерпевшим по делу. Защита артиста будет обжаловать решение суда.

Ранее во время заседания суда трое пострадавших – вдова Захарова Маргарита, его брат и младший сын – потребовали от артиста компенсацию в один рубль (36 копеек). Старший сын погибшего Виталий попросил 7 млн ​​рублей (2,5 млн грн), но суд сократил размер компенсации до 800 тысяч рублей (290 тысяч грн).

Также Ефремов готов выплатить компенсацию матери и гражданской жене погибшего в аварии Сергея Захарова.

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