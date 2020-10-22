Актеру Ефремову смягчили приговор
Российскому актеру Михаилу Ефремову, который совершил смертельное ДТП в центре Москвы, смягчили приговор. Теперь артист отсидит 7,5 лет колонии общего режима вместо обещанных 8-ми.
Об этом сообщил корреспондент издания "Известия". В ходе рассмотрения жалобы защиты Ефремова прокуратура Москвы и родственники погибшего выступили против пересмотра приговора.
Однако судья признала смягчающим обстоятельством то, что актер выплатил компенсацию потерпевшим по делу. Защита артиста будет обжаловать решение суда.
Ранее во время заседания суда трое пострадавших – вдова Захарова Маргарита, его брат и младший сын – потребовали от артиста компенсацию в один рубль (36 копеек). Старший сын погибшего Виталий попросил 7 млн рублей (2,5 млн грн), но суд сократил размер компенсации до 800 тысяч рублей (290 тысяч грн).
Также Ефремов готов выплатить компенсацию матери и гражданской жене погибшего в аварии Сергея Захарова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима.