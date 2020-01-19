"Нех*й шастать!" Украинцев взбудоражил запрет на въезд актерам-крымнашистам

Российский актер Марат Башаров, который выступал в аннексированном Крыму, прокомментировал отмену своих гастролей в Украине вместе с актерами спектакля "Идея Фикс".

Под последним постом в Instagram, в котором он показал сюрприз, подготовленный для него детьми, артист рассказал, что организаторы мероприятия "тянули до последнего".

"Даже билеты нам не показывали, потому что не покупали их", – написал актер, отвечая комментаторам.

Марат Башаров instagram.com/marabash1

"Мы даже никуда не вылетали! Вчера днем нам сообщили, что гастроли отменяются", – пояснил Башаров.

Он также заявил, что его выступление в Запорожье "сорвали и добились, чтобы его не пустили в страну".

Свою поездку в Крым актер пояснил так: "Я татарин! И в Крыму у меня домик, от бабушки... Это земля моей бабушки. Которая там жила до того, как Крым подарили вам, украинцам! Так что кто был у себя дома, а кто там бывал в гостях?"

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Некоторые комментаторы резко ответили россиянину. "Нех*й шастать к нам в Украину!" "Вон эту московскую гадость", – написали они.

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Напомним, 19 января Госпогранслужба заявила, что четырем российским артистам, которые прибыли в аэропорт Запорожья из польской Варшавы, отказали во въезде в Украину.

Предварительно, речь идет об актерах "Идеи фикс" Сергее Колесникове, Ларисе Удовиченко, Андрее Бутине и их сопровождающем. Башаров, по сообщениям СМИ, на гастроли не поехал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российской блогерше Александре Митрошиной запретили въезд в Украину на три года.

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