Популярный французский актер Венсан Кассель попал в аварию в селе Арбонн, Франция.
Об этом пишет издание Mirror.
Венсан Кассель
argumenti.ru
Так, сообщается, что 53-летнего актера подрезал автомобиль в то время, как он ехал на скутере. Из-за чего Кассель упал.
На помощь Венсану пришли пожарные. Артиста доставили в частную больницу PolyClinique d'Aguilera с травмами лица.
Венсан Кассель
tv.ua
Спустя время после происшествия француз вышел на связь с поклонниками. В своих Instagram-stories актер написал:
"Я жив. Спасибо".
Венсан Кассель вышел на связь после аварии
Instagram @vincentcassel
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