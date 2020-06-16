Адвокат сделал заявление о "тяжелом" состоянии Ефремова после ДТП
РИА Новости
Адвокат российского актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, рассказал о "тяжелом состоянии" артиста.
Так, по словам Эльмана Пашаева, Ефремов плохо себя чувствует, и физически, и эмоционально, однако при этом отказывается обращаться за помощью к медикам, сообщил "Пятый канал".
"Его самочувствие на домашнем аресте – очень тяжелое", – коротко рассказал Пашаев.
24СМИ
От уточнил, что Ефремов отказывается обращаться к врачам за помощью, родные медиков также не вызывают.
"Абсолютно никто не приезжает. Он даже не хочет этого делать, потому что ему очень плохо. И душевно и физически. Это крайне тяжело", – заключил правозащитник.
Напомним, адвокат Эльман Пельш ранее указал, что Михаил Ефремов был пьян за рулем в день ДТП, так как у него умер близкий друг.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Жена Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Спустя несколько дней после аварии, в пятницу, 11 июня, Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" с помощью влиятельных знакомых, а также помочь близким мужчины "всеми средствами, если примут".
Семья погибшего Захарова не приняла извинения и помощь от актера.