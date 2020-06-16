Адвокат сделал заявление о "тяжелом" состоянии Ефремова после ДТП

Адвокат российского актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, рассказал о "тяжелом состоянии" артиста.

Так, по словам Эльмана Пашаева, Ефремов плохо себя чувствует, и физически, и эмоционально, однако при этом отказывается обращаться за помощью к медикам, сообщил "Пятый канал".

"Его самочувствие на домашнем аресте – очень тяжелое", – коротко рассказал Пашаев.

24СМИ

От уточнил, что Ефремов отказывается обращаться к врачам за помощью, родные медиков также не вызывают.

"Абсолютно никто не приезжает. Он даже не хочет этого делать, потому что ему очень плохо. И душевно и физически. Это крайне тяжело", – заключил правозащитник.

Напомним, адвокат Эльман Пельш ранее указал, что Михаил Ефремов был пьян за рулем в день ДТП, так как у него умер близкий друг.

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