Адвокат Ефремова "раскрыл" правду о супруге погибшего в ДТП Захарова

Адвокат Ефремова обвинил жену погибшего в ДТП Захарова во лжи.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что гражданская жена погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова Ирина Стерхова врала об отношениях с мужем.
Об этом он рассказал во время заседания по делу актера, пишет "Комсомольская правда" в Telegram-канале. Стерхову возмутило то, что она прожила с Захаровым 22 года, но ее не считают потерпевшей.
Адвокат отметил, что на самом деле Сергей просто арендовал койко-место у женщины и даже не был разведен с бывшей женой Маргаритой.
Сергей Захаров не развелся с прежней женой Маргаритой РБК
"Она утверждает, что они 22 года вместе жили. Только Сергей Захаров за это время не развелся, а она его в себя даже не прописала. Таким образом, уважаемый суд, я считаю, что он просто в Стерховой снимал койко-место, то есть нет никаких оснований для признания ее потерпевшей", – объяснил Пашаев.
Отметим, если суд не примет во внимание слова адвоката и признает женщину потерпевшей, то она сможет требовать с актера моральную компенсацию.
Захаров и Стерхова mediacratia.ru
Во время одного из предыдущих слушаний свидетели рассказали, что за рулем внедорожника, который спровоцировал аварию, находился именно Ефремов, хотя эту информацию отрицали. В частности, Александр Добровинский опубликовал видео первых минут после ДТП, которое подтверждает причастность российского актера к трагедии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, – умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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