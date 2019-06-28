"А кто это?" В сети не узнали мужа Дорофеевой

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками снимком с мужем Владимиром Дантесом и поздравила его с днем рождения.

"Happy birthday , my love vladimir dantes. Тысячи слов тебе, но лично!", - написала она под снимком в Instagram. Поклонники пары присоединились к поздравлениям и начали желать им скорейшего появления маленьких "дантесиков". "Дантесики, мы вас все еще ожидаем", "А может сегодня Дантесиков замутите?", - писали под фото Нади и Вовы.

Кроме того, были и те, кто попросту не узнал мужа Дорофеевой или вообще не знал, что у нее есть муж. "А кто это?" "Кто тоже ждет свадьбу Нади и Позитива", - также комментировали под снимком.

Надя с мужем Instagram

Дантес и Надя знакомы уже почти 8 лет, а в 2015 году пара поженилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, Владимир Дантес рассказал об интимных подробностях семейной жизни с его супругой Надей Дорофеевой.

21 апреля свой 29-й день рождения отметила украинская поп-певица, солистка популярной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева.

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