Новости Реклама
3 сентября • обновлено в 11:33
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"А глаза грустные": появилось фото дочери Началовой на 1 сентября

690 Читать материал на украинском

После смерти Юлии Началовой ее бывший муж Евгений Алдонин отвел их дочь, 12-летнюю Веру, на праздничную линейку 1 сентября.

Отец девочки пришел не один, а со свое женой Ольгой. Девочка позировала в школьной форме и с букетом цветов. Фото Алдонин разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

"А глаза грустные": появилось фото дочери Началовой на 1 сентября
Новости
"Это очень больно..." Звезды и политики скорбят о смерти Василия Жданкина

"Всех поздравляем с первым учебным днем!" — написал отец девочки.

"Как жаль, что Юля не видит свою доченьку, какая она нарядная и красивая пошла в школу", "Что-то Верочка грустная", "У Верочки мамины глаза", "Какие красивые", "Боже, сколько грусти в глазах у Веры! Какая печаль", - пишут в сети.

"А глаза грустные": появилось фото дочери Началовой на 1 сентября
"А глаза грустные": появилось фото дочери Началовой на 1 сентября
"А глаза грустные": появилось фото дочери Началовой на 1 сентября
"А глаза грустные": появилось фото дочери Началовой на 1 сентября

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Юлия Началова
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...