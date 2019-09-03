"А глаза грустные": появилось фото дочери Началовой на 1 сентября

После смерти Юлии Началовой ее бывший муж Евгений Алдонин отвел их дочь, 12-летнюю Веру, на праздничную линейку 1 сентября.
Отец девочки пришел не один, а со свое женой Ольгой. Девочка позировала в школьной форме и с букетом цветов. Фото Алдонин разместил на своей странице в социальной сети Instagram.
"Всех поздравляем с первым учебным днем!" — написал отец девочки.
"Как жаль, что Юля не видит свою доченьку, какая она нарядная и красивая пошла в школу", "Что-то Верочка грустная", "У Верочки мамины глаза", "Какие красивые", "Боже, сколько грусти в глазах у Веры! Какая печаль", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностямив социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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