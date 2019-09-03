"А глаза грустные": появилось фото дочери Началовой на 1 сентября

После смерти Юлии Началовой ее бывший муж Евгений Алдонин отвел их дочь, 12-летнюю Веру, на праздничную линейку 1 сентября.

Отец девочки пришел не один, а со свое женой Ольгой. Девочка позировала в школьной форме и с букетом цветов. Фото Алдонин разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Всех поздравляем с первым учебным днем!" — написал отец девочки.

"Как жаль, что Юля не видит свою доченьку, какая она нарядная и красивая пошла в школу", "Что-то Верочка грустная", "У Верочки мамины глаза", "Какие красивые", "Боже, сколько грусти в глазах у Веры! Какая печаль", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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