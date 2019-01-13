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''А где бабуля?'' Муж Пугачевой озадачил сеть новым фото

5.7тЧитать материал на украинском

Муж российской певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин озадачил сеть новым фото. На нем он предстал в новом образе: в костюме и с новой прической.

Фолловеры артиста отметили, что кудри ему очень идут, а некоторые поинтересовались где Пугачева. Фото Галкин разместил на своей странице в Instagram.

''А где бабуля?'' Муж Пугачевой озадачил сеть новым фото

Politeka

Новости
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Поклонники артиста разделились на два лагеря: одни восхитились прической Галкина, а другие, наоборот, заявили, что она ему не подходит. Не обошлось без комментариев и в адрес супруги комика.

"Ужасный вид", "Всю ночь на бигудях спал?", "Очень идут кудри", "Как клоун", - пишут в сети.

''А где бабуля?'' Муж Пугачевой озадачил сеть новым фото
''А где бабуля?'' Муж Пугачевой озадачил сеть новым фото
''А где бабуля?'' Муж Пугачевой озадачил сеть новым фото
''А где бабуля?'' Муж Пугачевой озадачил сеть новым фото
''А где бабуля?'' Муж Пугачевой озадачил сеть новым фото
''А где бабуля?'' Муж Пугачевой озадачил сеть новым фото
''А где бабуля?'' Муж Пугачевой озадачил сеть новым фото
''А где бабуля?'' Муж Пугачевой озадачил сеть новым фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно пользователи сети также указали на странное поведение российской примадонны Аллы Пугачевой и ее мужа шоумена Максима Галкина. Многие поклонники звездной пары посчитали, что отношения между супругами не ладятся.

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Персоны
Максим ГалкинАлла Пугачева
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