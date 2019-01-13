''А где бабуля?'' Муж Пугачевой озадачил сеть новым фото

Муж российской певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин озадачил сеть новым фото. На нем он предстал в новом образе: в костюме и с новой прической.

Фолловеры артиста отметили, что кудри ему очень идут, а некоторые поинтересовались где Пугачева. Фото Галкин разместил на своей странице в Instagram.

Politeka

Поклонники артиста разделились на два лагеря: одни восхитились прической Галкина, а другие, наоборот, заявили, что она ему не подходит. Не обошлось без комментариев и в адрес супруги комика.

"Ужасный вид", "Всю ночь на бигудях спал?", "Очень идут кудри", "Как клоун", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно пользователи сети также указали на странное поведение российской примадонны Аллы Пугачевой и ее мужа шоумена Максима Галкина. Многие поклонники звездной пары посчитали, что отношения между супругами не ладятся.

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