"А это кто?" Сеть удивил третий ребенок в доме Пугачевой и Галкина

Сеть удивил третий ребенок в доме российской звезды, примадонны Аллы Пугачевой, и ее супруга, шоумена Максима Галкина.

Соответствующий снимок был опубликован на странице Elizaveta_Galkina в Instagram. Так, на нем были запечатлены дети звездной пары — Лиза и Гарри, и неизвестная девочка по имени Стеша.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Фото: instagram/elizaveta_galkinaa

Стеша, Гарри и Лиза Фото: instagram/elizaveta_galkinaa

Отметим, что поклонники сразу же начали задаваться вопросами "кто такая Стеша" и "что она делает на кухне вместе с детьми Галкина и Пугачевой".

"Стеша чья дочь?", "А Стеша, это кто?", "А что эта девочка делает на кухне у Галкина и Пугачевой вместе с их детьми? Может они ее усыновили?", "Я тоже думаю, что усыновили и очень долго это скрывали", — написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский комик Максим Галкин показал трогательные кадры со своей звездной супругой, 69-летней певицей Аллой Пугачевой. Так, примадонна вместе с дочкой Лизой занимались музыкой.

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