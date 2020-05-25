74-летний Петросян показал первое совместное фото с 31-летней женой

74-летний российский юморист Евгений Петросян впервые опубликовал совместное фото со своей молодой женой, 31-летней Татьяной Брухуновой.

Соответствующий снимок появился на личной странице артиста в Instagram.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

На фотографии Петросян и Брухунова позируют в одинаковых нарядых: светло-черных тренчах, темных брюках, белых кроссовках, шляпах и солнцезащитных очках.

"Family look", – коротко подписал фото юморист.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Instagram @petrosyanevgeny

Примечательно, что на снимке артист отметил страницу Татьяны Брухуновой, а также ограничил возможность комментировать публикацию.

При этом Брухунова также поделилась на своей странице фото в таком же наряде. Однако на снимке, опубликованном в соцсети женщины, она позирует без Петросяна.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Елена Степаненко высказалась о романе своего бывшего мужа, 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, с молодой помощницей, 31-летней Татьяной Брухуновой.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.