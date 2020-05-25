74-летний Петросян показал первое совместное фото с 31-летней женой

74-летний российский юморист Евгений Петросян впервые опубликовал совместное фото со своей молодой женой, 31-летней Татьяной Брухуновой.
Соответствующий снимок появился на личной странице артиста в Instagram.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
На фотографии Петросян и Брухунова позируют в одинаковых нарядых: светло-черных тренчах, темных брюках, белых кроссовках, шляпах и солнцезащитных очках.
"Family look", – коротко подписал фото юморист.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
Instagram @petrosyanevgeny
Примечательно, что на снимке артист отметил страницу Татьяны Брухуновой, а также ограничил возможность комментировать публикацию.
При этом Брухунова также поделилась на своей странице фото в таком же наряде. Однако на снимке, опубликованном в соцсети женщины, она позирует без Петросяна.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Елена Степаненко высказалась о романе своего бывшего мужа, 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, с молодой помощницей, 31-летней Татьяной Брухуновой.
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