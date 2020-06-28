Знаменитая певица Алла Пугачева показала снимок, на котором позировала в пижаме вместе со своими близкими друзьями –Александром Буйновым, Валентином Юдашкиным и другими.

Фото Пугачевой спровоцировало фурор в сети – поклонники расхвалили внешний вид примадонны. Изображение артистка опубликовала на личной странице в Instagram.

"Любимые друзья всегда рядом", – написала Пугачева в своем Instagram.

Примадонна с друзьями Instagram Аллы Пугачевой

На появившейся в сети фотографии видно, что посвежевшая Пугачева встречала их в домашнем костюме-пижаме мятного цвета в белый горошек. Домашний образ артистки дополнила незатейливая прическа: собранные в низкий хвост волосы.

Поклонники пришли в восторг от посвежевшего вида Пугачевой. Они указали, что ей очень идет прическа и вообще, Пугачева выглядит моложе своих лет.

71-летняя Пугачева в пижаме поразила сеть помолодевшим внешним видом Instagram Аллы Пугачевой

71-летняя Пугачева в пижаме поразила сеть помолодевшим внешним видом Instagram Аллы Пугачевой

71-летняя Пугачева в пижаме поразила сеть помолодевшим внешним видом Instagram Аллы Пугачевой

71-летняя Пугачева в пижаме поразила сеть помолодевшим внешним видом Instagram Аллы Пугачевой

71-летняя Пугачева в пижаме поразила сеть помолодевшим внешним видом Instagram Аллы Пугачевой

71-летняя Пугачева в пижаме поразила сеть помолодевшим внешним видом Instagram Аллы Пугачевой

71-летняя Пугачева в пижаме поразила сеть помолодевшим внешним видом Instagram Аллы Пугачевой

Отметим, в этой же пижаме в горошек Алла Пугачева недавно блеснула на видео, которое размещал на своей странице Максим Галкин на Пасху.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно звездный фотограф и режиссер Роман Родин, который был приближенным ко многим российским звездам, показал в сети фото Аллы Пугачевой в купальнике.