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5 ноября • обновлено в 19:10
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70-летняя звезда Голливуда станет отцом в третий раз

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Голливудский актер Ричард Гир, который в феврале этого года стал отцом во второй раз, вновь готовится к пополнению семейства.

Как сообщает источник из близкого окружения звезды, супруга Гира, 36-летняя Алехандра Сильва, сейчас находится на третьем месяце беременности.

Ричард Гир и Алехандра Сильва

Ричард Гир и Алехандра Сильва

Getty

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Пока что супруги не хотят афишировать радостную новость из-за раннего срока. Однако, по словам источника, Ричард вне себя от счастья, и надеется, что Алехандра подарит ему долгожданную дочь.

Ричард Гир и Алехандра Сильва

Ричард Гир и Алехандра Сильва

Getty

Ричард Гир и Алехандра Сильва

Ричард Гир и Алехандра Сильва

Getty

У актера, помимо общего ребенка с Сильвой, также есть 19-летний сын Гомер от брака с Кэри Лоуэлл.

Ричард Гир с сыном Гомером

Ричард Гир с сыном Гомером

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Как ранее писал OBOZREVATEL,Netflix снял пятичасовой фильм об украинце, которого называли оператором газовых камер в концлагерях на территории Польши.

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Персона
Ричард Гир
Место
США
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