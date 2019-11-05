70-летняя звезда Голливуда станет отцом в третий раз

Голливудский актер Ричард Гир, который в феврале этого года стал отцом во второй раз, вновь готовится к пополнению семейства.

Как сообщает источник из близкого окружения звезды, супруга Гира, 36-летняя Алехандра Сильва, сейчас находится на третьем месяце беременности.

Ричард Гир и Алехандра Сильва Getty

Новости Ричард Гир ввязался в политический скандал перед выборами в США

Пока что супруги не хотят афишировать радостную новость из-за раннего срока. Однако, по словам источника, Ричард вне себя от счастья, и надеется, что Алехандра подарит ему долгожданную дочь.

Ричард Гир и Алехандра Сильва Getty

Ричард Гир и Алехандра Сильва Getty

У актера, помимо общего ребенка с Сильвой, также есть 19-летний сын Гомер от брака с Кэри Лоуэлл.

Ричард Гир с сыном Гомером Вокруг ТВ

Как ранее писал OBOZREVATEL,Netflix снял пятичасовой фильм об украинце, которого называли оператором газовых камер в концлагерях на территории Польши.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!