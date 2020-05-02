70-летняя Бабкина впервые появилась на публике после болезни: как выглядит

Российская певица Надежда Бабкина, которая около месяца находилась в больнице, впервые после болезни появилась на публике и вышла на связь с поклонниками.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала видео, в котором обратилась к фанатам.

Надежда Бабкина Instagram @ngbabkina

"Я рада, что могу с вами пообщаться! Да, я прошла испытание, никому не желаю его проходить. Мои хорошие, давайте беречь друг друга, понимать, слышать и сочувствовать. Молитвами вы дали мне больше сил, чтобы я выкарабкалась. Я все время слышала, как вы мне звоните, говорите, поддерживаете. Моя жизнь связана с вами! Я все время слышала голоса поддержки. Как только будет возможность, я жду вас в театре, с любовью и объятиями", – сказала Бабкина.

В кадре артистка появилась в бархатном красном костюме и очках.

Поклонники пожелали Надежде скорейшего выздоровления, другие же обратили внимание, что певица сильно похудела. Кроме того, некоторые пользователи отметили, что Бабкина очень помолодела, и даже предположили, что артистка не болела, а находилась на реабилитации после пластической операции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Надежда Бабкина заразила личного водителя и его семью коронавирусом. Об этом сообщил ее коллега по шоу на Первом канале Александр Васильев.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!