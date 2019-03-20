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70-летний Леонтьев готовится стать отцом

6.3тЧитать материал на украинском

Известный российский певец Валерий Леонтьев, которому во вторник, 19 марта, исполнилось 70 лет готовится стать отцом.

Об этом изданию "Комсомольска правда" рассказал бывший помощник певца Александр Богданович.

"Леонтьев не оставляет планов стать отцом. Жена Валерия Яковлевича Люся считает, что у суррогатной матери должна быть приличная родословная, хорошие гены. Поэтому они с Леонтьевым пока смотрят анкеты, ищут подходящую суррогатную мать для их будущего ребенка", — поделился Александр.

70-летний Леонтьев готовится стать отцом

Валерий Леонтьев и его жена Люся

Фото: Rustars.TV

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Кроме того, экс-директор Леонтьева отметил, что не так давно певец и его супруга купили роскошный особняк в Майами, расположенный на набережной. В доме шесть спален, бассейн и тренажерный зал. Не исключено, что в нем найдется место и для детской.

70-летний Леонтьев готовится стать отцом

Валерий Леонтьев

Фото: instagram/valera_leontiev

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Валерий Леонтьев перенес тяжелую болезнь — артиста сразила пневмония в день концерта в Сочи. Отмечается, что к Леонтьеву "скорая" приезжала по несколько раз в день ставить капельницы, так как только они спасали исполнителя.

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Персона
Валерий Леонтьев
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