62-летняя Шэрон Стоун похвасталась стройной фигурой в бикини

62-летняя популярная американская актриса Шэрон Стоун показала стройную фигуру в купальнике.
Соответствующие фотографии знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
Шэрон Стоун
goalcast.com
На одной из фотографий Шэрон позирует в полный рост в разноцветном бикини и с серебристым шлемом гладиатора. В кадре актриса демонстрирует роскошную фигуру, в частности стройные ноги.
На другом снимке Стоун в солнцезащитных очках сидит на диване рядом со своей собакой.
Шэрон Стоун в купальнике
Instagram @sharonstone
Увидев фотографии, поклонники пришли в восторг от внешнего вида знаменитости. Пользователи засыпали комплиментами Шэрон Стоун.
"Тело огонь", "Королева!", "Прекрасна", "Замечательная фигура", – восхищались поклонники.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что голливудская актриса Шэрон Стоун была замечена в салоне красоты в Лос-Анджелесе без макияжа и бюстгальтера.
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