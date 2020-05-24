62-летняя Шэрон Стоун похвасталась стройной фигурой в бикини

62-летняя популярная американская актриса Шэрон Стоун показала стройную фигуру в купальнике.

Соответствующие фотографии знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Шэрон Стоун goalcast.com

На одной из фотографий Шэрон позирует в полный рост в разноцветном бикини и с серебристым шлемом гладиатора. В кадре актриса демонстрирует роскошную фигуру, в частности стройные ноги.

На другом снимке Стоун в солнцезащитных очках сидит на диване рядом со своей собакой.

Шэрон Стоун в купальнике Instagram @sharonstone

Увидев фотографии, поклонники пришли в восторг от внешнего вида знаменитости. Пользователи засыпали комплиментами Шэрон Стоун.

"Тело огонь", "Королева!", "Прекрасна", "Замечательная фигура", – восхищались поклонники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что голливудская актриса Шэрон Стоун была замечена в салоне красоты в Лос-Анджелесе без макияжа и бюстгальтера.

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