"Как уши спаниеля": Лолита оголила грудь в откровенном наряде

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская оголила грудь в откровенном наряде. Так, она сняла видео на котором позировала в купальнике с очень глубоким декольте.

Ролик артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Мой день артиста. Переезд сегодня поездом. Бешеное удовольствие от тура по стране. Люди плачут и смеются на концертах. Расслабляются и начинают любить себя не стесняясь. Никакого уныния, дорогие мои! Все испытания пройдем вместе и с улыбкой! Мы очень Сильные! Живые во всех смыслах! Но руки не забываем мыть в любом случае", - подписала ролик Лолита.

Многим поклонникам артистки не понравился ее внешний вид.

"Вроде не пляж, зачем так?", "Без обнаженки никак", "Обязательно снимать в таком виде? Уже возраст не тот, чтобы выставлять так себя", - пишут в сети.

В Telegram-канале "НеМалахов" грудь певицы и вовсе сравнили с "ушами спаниэля".

"От груди Лолиты остались уши спаниеля. В тигровом купальнике с декольте до пупка хвастается своим богатством", - говорит в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита Милявская рассказала, как подсела на наркотики после 40 лет, а также раскрыла грязные подробности жизни.

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