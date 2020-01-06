53-летняя Сальма Хайек сверкнула огромной грудью на "Золотом Глобусе 2020"

53-летняя звезда Голливуда Сальма Хайек порадовала поклонников своим откровенным нарядом на красной дорожке церемонии вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2019 год.

Так, она появилась в платье с очень глубоким декольте, продемонстрировав свою пышную грудь.

На красной дорожке мексиканская звезда появилась в сине-белом платье от Gucci. Топ удачно подчеркнул ее формы, а серьги-кисти и крупные кольца дополнили образ.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Сальма поразила поклонников сексуальными формами. Она позировала на пляже в синем купальнике.

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