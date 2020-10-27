53-летний 'Танцующий миллионер' Джанлука Вакки впервые стал отцом

53-летний Джанлука Вакки, более известный как "танцующий миллионер", впервые стал отцом. Его 25-летняя возлюбленная, модель Шарон родила девочку.

Накануне Вакки опубликовал на своей странице в Instagram танцевальное видео из родильного зала, а уже через несколько часов малышка появилась на свет (видео можно посмотреть ниже).

"В родильном отделении пытаюсь помочь ей выйти… Но я начинаю думать, что она не хочет меня видеть", – написал миллионер.

Напомним, что Джанлука и Фонсека начали встречаться три года назад. У пары разница в возрасте – 28 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, "танцующий миллионер" Джанлука Вакки соблазнительно прошелся на каблуках. В сети появилось видео.