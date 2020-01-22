52-летняя Андерсон тайно вышла замуж: как выглядит возлюбленный звезды

Американская актриса и звезда Playboy Памела Андерсон в пятый раз вышла замуж. Избранником знаменитости стал 74-летний продюсер фильма "Звезда родилась" Джон Питерс.
Как передает издание The Sun, тайная церемония состоялась 20 января в Малибу.
Памела Андерсон
Getty
Примечательно, что 52-летняя актриса уже встречалась с продюсером 30 лет назад. Однако тогда их роман был коротким.
"Повсюду красивые девушки. Я мог бы выбрать кого-то, но на протяжении 35 лет хотел только Памелу. Она делает меня диким в хорошем смысле этого слова, вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает", – говорил Питерс.
Джон Питерс и Памела Андерсон
Getty
Как признается Андерсон, она любит Джона, однако когда-то его жизнь ее пугала:
"Джон – настоящий плохой парень, с которым никто не сравнится. Я люблю его очень сильно, как семью. Хотя его жизнь меня когда-то и пугала".
Джон Питерс
Getty
Джон Питерс
Getty
Сообщается, что отношения Памелы и Джона возобновились в прошлом году, когда актриса рассталась с молодым возлюбленным Адилем Рами.
Джон Питерс и Памела Андерсон
The Sun
Джон Питерс и Памела Андерсон
The Sun
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Памела Андерсон приняла участие в откровенной фотосессии Vanity Fair Italia. На фото звезда позировала полностью голой с одними лишь с бигудями на голове.
Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!