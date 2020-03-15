50-летняя Лопес восхитила идеальным телом в откровенном боди

50-летняя американская певица Дженнифер Лопес похвасталась роскошной фигурой в провокационном наряде.

Так, соблазнительным снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Дженнифер Лопес Instagram @jlo

На фотографии Лопес позирует в укороченном шелковом смокинге с длинными лентами и эффектном боди с белой блузой.

Такой наряд подчеркнул шикарную фигуру звезды, в частности, акцентировав внимание на стройных ногах Дженнифер.

Снимок вызвал бурную реакцию у поклонников артистки: за несколько часов публикация собрала более двух миллионов лайков и тысячи комментариев.

Примечательно, что Лопес регулярно оказывается в центре обсуждения благодаря эффектным фото. Так, к примеру, недавно певица показала свою фигуру в крошечном бикини.

Дженнифер Лопес в купальнике Instagram @jlo

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появились снимки 50-летней певицы Дженнифер Лопес без ретуши, на которых она сфотографирована без макияжа, роскошных локонов и в спортивной одежде.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.