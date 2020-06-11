50-летний муж Королевой Тарзан похвастался абсолютно голым телом на фото

Супруг российской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) похвастался серией пикантных снимков, на которых позировал полностью голым.
50-летний артист опубликовал обнаженные фото на личной странице в Instagram.
Тарзан (Сергей Глушко) с Наташей Королевой
Hochu.ua
"Холст. Масло. Хлеб. Пельмени... Купание красного меня. Все смешалось в доме, люди,кони..." – подписал снимки Тарзан и добавил:
"Лето пришло... Буйство красок! Всем счастья, любви! и без масок!".
Тарзан
Instagram @tarzan___official
Поклонники бурно отреагировали на публикации Глушко. Большинство из них указали, что в возрасте артиста уже пора прекращать выставлять голое тело напоказ.
"Звезды дурачатся по-своему. Пора уже прикрываться, как-то не 20 лет уже..." – упрекнули подписчики Тарзана.
Сергей Глушко
Instagram @tarzan___official
"Стул для принцессы маленькой страны, что там делает этот дядечка с дряблым телом? Голяком же зачем?" – добавили другие.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Глушко (Тарзан) устроил голые танцы с посторонней женщиной на глазах у своей супруги, певицы Наташи Королевой.
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