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11 июня • обновлено в 05:49
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50-летний муж Королевой Тарзан похвастался абсолютно голым телом на фото

2.1т
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Супруг российской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) похвастался серией пикантных снимков, на которых позировал полностью голым.

50-летний артист опубликовал обнаженные фото на личной странице в Instagram.

Тарзан (Сергей Глушко) с Наташей Королевой

Тарзан (Сергей Глушко) с Наташей Королевой

Hochu.ua

"Холст. Масло. Хлеб. Пельмени... Купание красного меня. Все смешалось в доме, люди,кони..." – подписал снимки Тарзан и добавил:

"Лето пришло... Буйство красок! Всем счастья, любви! и без масок!".

Тарзан

Тарзан

Instagram @tarzan___official

Поклонники бурно отреагировали на публикации Глушко. Большинство из них указали, что в возрасте артиста уже пора прекращать выставлять голое тело напоказ.

"Звезды дурачатся по-своему. Пора уже прикрываться, как-то не 20 лет уже..." – упрекнули подписчики Тарзана.

Сергей Глушко

Сергей Глушко

Instagram @tarzan___official

"Стул для принцессы маленькой страны, что там делает этот дядечка с дряблым телом? Голяком же зачем?" – добавили другие.

50-летний муж Королевой Тарзан похвастался абсолютно голым телом

50-летний муж Королевой Тарзан похвастался абсолютно голым телом

50-летний муж Королевой Тарзан похвастался абсолютно голым телом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Глушко (Тарзан) устроил голые танцы с посторонней женщиной на глазах у своей супруги, певицы Наташи Королевой.

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Автор
Ева Романова
Персоны
Наташа Королева Сергей Глушко (Тарзан)
Теги
шоу шоу-бизнес
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